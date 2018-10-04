ОЖД призывает пассажиров соблюдать правила личной безопасности

04.10.2018 10:21

Октябрьская железная дорога подвела неутешительную статистику: с января по август текущего года в границах Ленинградской области в результате нарушения правил пересечения железнодорожных путей пострадало 30 человек; произошло восемь ДТП. Специалисты ОЖД предупреждают: пренебрежение правилами личной безопасности приводят к трагическим последствиям. Соблюдайте правила нахождения на транспортной инфраструктуре - это позволит сохранить вам жизнь и здоровье!