Телефон единой диспетчерской службы работает круглосуточно

03.10.2018 11:57

В связи с прекращением в сентябре 2018 года деятельности Управляющей компании по Выборгскому району Общественно-координационный совет по ЖКХ принял решение работать через Единую дежурно-диспетчерскую службу Выборгского района. Ее номер остаётся неизменным на протяжении 10 лет: 8(81378) 2-21-75. ЕДДС работает круглосуточно. Все обращения записываются и фиксируются в журнале заявок. Поступившая информация ежедневно передается главе администрации Выборгского района Геннадию Орлову и заместителю главы Владимиру Рошковичу.