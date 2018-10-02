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Команда "Фаворит" завоевала серебро на областном первенстве по футболу

02.10.2018 17:01

Football ball large1Выборгский "Фаворит" стал обладателем серебряных медалей на первенстве Ленинградской области по футболу среди команд до 13 лет. Финальные игры проходили в минувшие выходные в Кингисеппе. Для выборгской сборной исход сезона решила статистика. Наши спортсмены набрали равное количество очков с командой из Подпорожья, но уступили по числу пропущенных мячей. В итоге у "Фаворита" серебро. У Подпорожья – золото. Третье место в первенстве региона заняла команда «Атлант-Тосно».

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