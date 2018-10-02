02.10.2018 10:46

Сегодня, 2 октября 2018 года, с 9 до 18 часов (с 13 до 14 перерыв) в прокуратуре Ленинградской области пройдет Всероссийский день приема предпринимателей.

День приема предпринимателей также проходит в городской, районных и специализированных прокуратурах. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Фото из архива vyborg.tv