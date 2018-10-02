Сегодня в прокуратуре - День приёма предпринимателей
Сегодня, 2 октября 2018 года, с 9 до 18 часов (с 13 до 14 перерыв) в прокуратуре Ленинградской области пройдет Всероссийский день приема предпринимателей.
День приема предпринимателей также проходит в городской, районных и специализированных прокуратурах. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Фото из архива vyborg.tv
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