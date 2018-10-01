Прививку от гриппа выборжцы могут сделать в мобильной амбулатории

01.10.2018 09:55

Выборгская межрайонная больница приглашает сделать прививку против гриппа. Мобильная амбулатория с 1 по 5 октября будет выезжать в разные уголки Выборга и района. Вакцинация проводится бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

График работы передвижной амбулатории:

1 октября - автовокзал города Выборга;

2 октября - гипермаркет «Карусель», ул. Госпитальная, 1;

3 октября - г. Светогорск, Универсам на ул. Лесной;

4 октября - пос. Михалево, в помещении ФАПа;

5 октября - Южный рынок г. Выборга.

Время работы прививочной бригады - с 11 до 15 часов.