► Реорганизацию системы управления многоквартирными домами обсудили на совете по ЖКХ

28.09.2018 17:29

Вопросы подготовки к отопительному сезону и реорганизации системы управления многоквартирными домами обсудили на заседании Общественно-координационного совета по ЖКХ Выборгского района. Некоторое время назад была ликвидирована Управляющая компания, которая обслуживала значительную часть жилфонда. Она влилась в состав «Выборгтеплоэнерго». В настоящее время в домах проходят собрания собственников, в ходе которых жильцы должны выбрать способ управления своим домом и соответствующую компанию. Чтобы граждане смогли реализовать свое право выбора, местные власти инициировали проведение общих собраний. Дома, жители которых не смогут в ближайший месяц выбрать управляющую организацию самостоятельно, будут выставлены на торги.