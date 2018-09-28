Скажите "спасибо" любимому учителю

28.09.2018 11:09

Акция «Спасибо, учитель» стартовала в Ленинградской области. В преддверии Дня учителя, который мы отметим 5 октября, жителям региона предлагается выразить благодарность любимым педагогам. Для этого нужно до 8 октября разместить на своей странице в социальных сетях рассказы, стихи, поздравления. И обязательно пометить хэштегом СпасибоУчитель.

По итогам творческого марафона будут выбраны авторы трех самых креативных работ. Они получат призы. Ну а творческий коллектив Медиа Группы "Наш Город" снимет телесюжеты о самых любимых учителях Выборгского района.