8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Скажите "спасибо" любимому учителю

28.09.2018 11:09

SpasibouchitelАкция «Спасибо, учитель» стартовала в Ленинградской области. В преддверии Дня учителя, который мы отметим 5 октября, жителям региона предлагается выразить благодарность любимым педагогам. Для этого нужно до 8 октября разместить на своей странице в социальных сетях рассказы, стихи, поздравления. И обязательно пометить хэштегом СпасибоУчитель.
По итогам творческого марафона будут выбраны авторы трех самых креативных работ. Они получат призы. Ну а творческий коллектив Медиа Группы "Наш Город" снимет телесюжеты о самых любимых учителях Выборгского района.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Сентября 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»