Скажите "спасибо" любимому учителю
Акция «Спасибо, учитель» стартовала в Ленинградской области. В преддверии Дня учителя, который мы отметим 5 октября, жителям региона предлагается выразить благодарность любимым педагогам. Для этого нужно до 8 октября разместить на своей странице в социальных сетях рассказы, стихи, поздравления. И обязательно пометить хэштегом СпасибоУчитель.
По итогам творческого марафона будут выбраны авторы трех самых креативных работ. Они получат призы. Ну а творческий коллектив Медиа Группы "Наш Город" снимет телесюжеты о самых любимых учителях Выборгского района.
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Федеральным льготникам с 1 ноября будут выплачивать денежную компенсацию за услуги ЖКХ
- Сигареты с ментолом могут исчезнуть с российских прилавков
- Проект благоустройства Смоляного мыса признан одним из лучших на всероссийском конкурсе
- ВИДЕО: начались работы по благоустройству бульвара Кутузова
- Медики рекомендуют прививаться от гриппа