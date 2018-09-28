Осенняя выставка-ярмарка будет работать в выходные на Южном рынке

28.09.2018 10:36

29 и 30 сентября в Выборге будет работать ежегодная осенняя выставка-ярмарка. По традиции она разместится на площадках Южного рынка. Торжественное открытие пройдет в субботу в 11 часов. В 13:00 на сцене выступит солист легендарного ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок.

Посетители смогут приобрести вкусные качественные продукты питания, в том числе произведённые в нашем районе, а также саженцы, садовый инвентарь, сувениры ручной работы и многое другое. Время работы ярмарки – субботу и воскресенье с 10 до 18 часов.