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Жителям Ленобласти напоминают об ответственности за нарушение правил рыболовства

26.09.2018 16:37

UdochkaВ связи с началом осеннего нерестового периода с 15 сентября до ледостава на водоемах Ленинградской области вступили в силу ограничения на использование маломерных и прогулочных судов с применением моторов при осуществлении рыболовства.
За нарушение Правил рыболовства предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 2 000 до 5 000 рублей с конфискацией судна и орудий добычи водных биологических ресурсов.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.
Управление призывает граждан сообщать о фактах браконьерства по телефону горячей линии 8 (921) 931-32-16.

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