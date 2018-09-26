Жителям Ленобласти напоминают об ответственности за нарушение правил рыболовства

26.09.2018 16:37

В связи с началом осеннего нерестового периода с 15 сентября до ледостава на водоемах Ленинградской области вступили в силу ограничения на использование маломерных и прогулочных судов с применением моторов при осуществлении рыболовства.

За нарушение Правил рыболовства предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 2 000 до 5 000 рублей с конфискацией судна и орудий добычи водных биологических ресурсов.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Управление призывает граждан сообщать о фактах браконьерства по телефону горячей линии 8 (921) 931-32-16.