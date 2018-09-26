8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

В Кировских дачах временно отключили горячую воду

26.09.2018 10:16

kipyatilnikАО «Выборгтеплоэнерго» извещает о введении временного ограничения горячего водоснабжения в микрорайоне Кировские дачи. Вынужденная мера принята в связи с получением от ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» предупреждения о принудительном ограничении поставки газа на котельную в Складском проезде, 3.

Горячее водоснабжение прекращено по адресам: ул. Кировские дачи, д.10, д.10а, д.16, д.17, д.18/3, д.3а, д.4, д.4а, д.6, д.7. В настоящее время на котельной ведутся работы по созданию условий для возможности перевода на резервное топливо.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Сентября 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»