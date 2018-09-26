В Кировских дачах временно отключили горячую воду

26.09.2018 10:16

АО «Выборгтеплоэнерго» извещает о введении временного ограничения горячего водоснабжения в микрорайоне Кировские дачи. Вынужденная мера принята в связи с получением от ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» предупреждения о принудительном ограничении поставки газа на котельную в Складском проезде, 3.

Горячее водоснабжение прекращено по адресам: ул. Кировские дачи, д.10, д.10а, д.16, д.17, д.18/3, д.3а, д.4, д.4а, д.6, д.7. В настоящее время на котельной ведутся работы по созданию условий для возможности перевода на резервное топливо.