В Доме молодежи врач расскажет подросткам о контрацепции

25.09.2018 11:11

26 сентября в подростково-молодежном клубе «Вольный» (ул. Димитрова, 5, каб. 27) пройдет семинар «Об этом нужно знать», посвященный Всемирному дню контрацепции. Акушер-гинеколог высшей категории Тамара Васильевна Цирлинг расскажет подрастающему поколению о различных видах защиты от нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем. Будут затронуты темы гормональных изменений и последствий абортов в юном возрасте. Начало встречи в 16:30.