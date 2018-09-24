На поезд "Лев Толстой" билеты будут продаваться за 90 суток до отправления

24.09.2018 11:43

Проездные документы на поезд № 31/32 "Лев Толстой" сообщением Москва – Хельсинки отправлением с 1 января 2019 года можно будет оформлять за 90 суток. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "РЖД". Например, 4 октября 2018 года пассажир сможет купить билет на поезд, отправляющийся 1 января 2019 года.

В настоящее время продажа билетов на поезд "Лев Толстой" открывается за 60 суток до отправления поезда.