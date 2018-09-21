Зам. руководителя следственного управления проведет прием в Выборге

21.09.2018 16:24

24 сентября 2018 года первый заместитель руководителя следственного управления Олег Тараненко проведет приём граждан в Выборге.

Прием будет осуществляться с 11:00 до 12:00 в помещении следственного отдела по г. Выборгу по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Большая Каменная,10.

К компетенции Следственного комитета РФ относится расследование уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против жизни и здоровья граждан (убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), о половой неприкосновенности граждан, о коррупционных преступлениях, превышении или злоупотреблении должностными полномочиями, а также по иным составам преступлений, отнесённым к подследственности Следственного комитета Российской Федерации.