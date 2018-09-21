► Об "Ответственности" и безответственности
Выборжцам в ближайшее время придётся самим выбирать компанию, которая станет обслуживать их многоквартирные дома. И сделать это необходимо грамотно, с учетом надежности и ответственности организации, которая предлагает свои услуги. А таковые в нашем городе всё множатся. Но, побывав на общем собрании, жильцы не спешат оказывать им доверие, несмотря на, казалось бы, льготные условия, которые предлагают людям...
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