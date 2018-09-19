Внимание - временно изменен маршрут автобуса № 2
19.09.2018 10:55
Сегодня перекрыт для движения участок улицы Приморской: от Приморского шоссе до улицы Гагарина. В связи с этим автобус № 2 в направлении улицы Большой Каменной пойдет по Приморскому шоссе.
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