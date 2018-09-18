Прививку от гриппа в Выборге можно сделать в мобильных "процедурных"
Выборжцев привьют от гриппа вне медицинских учреждений. Мобильные прививочные бригады Выборгской межрайонной больницы начинают свою сезонную работу.
19 сентября, с 11 до 15 часов они будут дежурить на набережной ВЛКСМ у дома № 1.
20 сентября, в это же время, возле 2-го дома на ул. Шестакова.
21 сентября, мобильная бригада будет работать с 11 до 15:00 по адресу ул. Уральская, 38.
Прививки против гриппа делаются бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.
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