Прививку от гриппа в Выборге можно сделать в мобильных "процедурных"

18.09.2018 12:52

Выборжцев привьют от гриппа вне медицинских учреждений. Мобильные прививочные бригады Выборгской межрайонной больницы начинают свою сезонную работу.

19 сентября, с 11 до 15 часов они будут дежурить на набережной ВЛКСМ у дома № 1.

20 сентября, в это же время, возле 2-го дома на ул. Шестакова.

21 сентября, мобильная бригада будет работать с 11 до 15:00 по адресу ул. Уральская, 38.

Прививки против гриппа делаются бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.