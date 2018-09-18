► Выборгская городская поликлиника приглашает на вакцинацию против гриппа
18.09.2018 11:52
В 47-м регионе стартовала традиционная прививочная кампания против гриппа. В Выборгской городской поликлинике на сегодняшний день получено достаточное количество эффективной российской вакцины. Процедура проводится бесплатно.
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