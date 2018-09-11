Выборжцев приглашают на ярмарку вакансий

11.09.2018 13:21

14 сентября в Выборге пройдёт ярмарка вакансий. Соискателей ждут во Дворце культуры с 12 до 15 часов. В программе - встречи с представителями предприятий, прямые переговоры с работодателями, консультации специалистов биржи труда. Справки по телефонам: 3-32-06, 3-27-19.