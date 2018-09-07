Пожарные провели уроки ОБЖ в выборгских школах
Всероссийские открытые уроки ОБЖ прошли в самом начале учебного года и в выборгских школах. Организовал их районный отдел надзорной деятельности и профилактической работы совместно с представителями 26-го отряд ФПС, Спасательной службы г. Выборга, РОССОЮЗСПАСа. С учащимися 38 школ города и района были проведены занятия по выработке навыков безопасного поведения и действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, по подготовке детей к действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций. Детям вручили памятки по действиям при пожаре в помещении.
Самым зрелищной составляющей урока стала демонстрация возможностей работы пожарного расчета 52-й пожарно-спасательной части. Состоялся показ пожарной техники и технического оснащения пожарных автомобилей; демонстрация комплектов боевой одежды пожарного, теплоотражательных костюмов, дыхательных аппаратов; показ работы гидравлического инструмента.
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