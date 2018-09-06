СЗППК приглашает в путешествие в Выборг 8 и 9 сентября
Северо-Западная пригородная пассажирская компания совместно с Гильдией экскурсоводов Выборга вновь приглашает в путешествие в Выборг в «Туристическом вагоне» электропоезда «Ласточка».
Экскурсионные поездки пройдут в эти выходные, 8 и 9 сентября 2018 года.
Пассажиры, которые выберут в эти дни для своего путешествия электропоезд «Ласточка» отправлением с Финляндского вокзала в 10:45, смогут принять участие в экскурсии и узнать в пути следования много интересных фактов из истории мест, через которые проходит маршрут поезда.