СЗППК приглашает в путешествие в Выборг 8 и 9 сентября

06.09.2018 11:48

Северо-Западная пригородная пассажирская компания совместно с Гильдией экскурсоводов Выборга вновь приглашает в путешествие в Выборг в «Туристическом вагоне» электропоезда «Ласточка».

Экскурсионные поездки пройдут в эти выходные, 8 и 9 сентября 2018 года.

Пассажиры, которые выберут в эти дни для своего путешествия электропоезд «Ласточка» отправлением с Финляндского вокзала в 10:45, смогут принять участие в экскурсии и узнать в пути следования много интересных фактов из истории мест, через которые проходит маршрут поезда.