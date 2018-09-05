Выбор Управляющей организации: семь раз отмерь

05.09.2018 17:58

В последние дни на подъездах многоквартирных жилых домов в Выборге появились объявления о собраниях жильцов: в гости к выборжцам зачастили представители различных ТСЖ и небольших управляющих компаний. Они наперебой агитируют жильцов заключать договоры на обслуживание дома именно с их организацией. В качестве «козыря в рукаве» предъявляются невысокие тарифы на обслуживание жилья, список погашенных долгов и некоторые дополнительные бонусы: бесплатная замена счетчиков на воду, регулярная влажная уборка подъезда и т. д.

По действующему законодательству жители вправе выбрать любую организацию для обслуживания МКД. Но, выбирая способ управления, нужно, как в старой пословице, семь раз отмерить.

В первую очередь необходимо убедиться в том, что в ТСЖ, активно рекламирующем себя и свои услуги, соблюдается финансовая дисциплина. Уверены ли вы в том, что его руководители будут исправно переводить собранные с жильцов деньги ресурсоснабжающей организации? Имеют ли они достаточный уровень компетенции, знаний и опыта, обладают ли необходимой материально-технической базой, чтобы вести дела должным образом? Наконец, уверены ли вы в моральной чистоплотности этих людей?

Каждому, кто задумается о заключении нового договора об обслуживании своего жилого дома, не помешает ознакомиться со списком организаций–должников, опубликованном на сайте УК по ЖКХ. В него на сегодня входит 37 управляющих организаций с долгами за потреблённую теплоэнергию от нескольких десятков тысяч до 13 млн рублей. Общая сумма составляет 80 909 668, 31 руб. Лидируют в этом списке три организации: УК «Терем» (10 766 629, 40 руб.), ООО «Управдом» (408 108,54 руб.), «Единство плюс» (13 063 216, 79 руб.).

Стоит помнить, что до начала отопительного сезона остаётся совсем немного времени, а Выборг до сих пор остается в заложниках по причине огромной задолженности за газ. А ведь своевременная выплата долгов является одним из ключевых требований компании "Газпром Межрегионгаз". Все мы помним, как весной этого года компания прекратила поставку газа на выборгские котельные, в результате чего люди остались без тепла и горячей воды.

Вывод напрашивается сам собой – решение о выборе компании для управления многоквартирным жилым домом должен стать осознанным, обдуманным и взвешенным, но ни в коем случае не спонтанным, принятым «на эмоциях», под влиянием пылких речей разнообразных агитаторов.