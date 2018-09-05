► Компанию "Миро Групп" отстранили от работы на Ленинградском проспекте, 31

05.09.2018 09:57

Реставрацией дома №31 на Ленинградском проспекте в Выборге займётся организация, к которой нет претензий у областного фонда капитального ремонта. Накануне его руководство побывало в нашем городе, чтобы изучить, как обстоят дела не только на этом объекте, но и на других домах-памятниках, где ведутся работы. Представители заказчика убедились в том, что ремонт на Ленинградском, 31 остановился. А ведь подрядчик – компания «Миро Групп» - прежде уже был предупрежден о расторжении договора в связи с ненадлежащим исполнением обязательств. После этого организация работы возобновила, но ненадолго. Возникли финансовые трудности, и субподрядчик объект покинул. Сроки контракта могли быть сорваны, да и по качеству ремонта у представителей авторского надзора и у строительного контроля фонда капремонта появились претензии.