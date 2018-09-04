8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Поисковики просят отозваться выборжанку Анну Кучину

04.09.2018 15:31

PoiskВыборжанку Анну Кучину, которая разыскивает захоронение своего деда – участника Великой Отечественной войны, просят откликнуться представители союза поисковых отрядов России. Анна Николаевна разместила обращение на сайте одного из федеральных каналов с просьбой помочь найти могилу деда, Николая Сычёва. Он ушёл добровольцем на фронт из Орловской области. Героически погиб в 1945 году под Берлином. В танк, которым он командовал, попал вражеский снаряд. Боевая машина сгорела.
На призыв выборжанки откликнулись члены союза поисковых отрядов России. Они установили, что Николай Сычёв похоронен на территории Польши, и готовы предоставить Анне Кучиной дополнительные сведения. Контакты поисковиков есть в нашей редакции. Звоните по телефону (81378) 2-63-47.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Сентября 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»