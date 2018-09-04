Поисковики просят отозваться выборжанку Анну Кучину
Выборжанку Анну Кучину, которая разыскивает захоронение своего деда – участника Великой Отечественной войны, просят откликнуться представители союза поисковых отрядов России. Анна Николаевна разместила обращение на сайте одного из федеральных каналов с просьбой помочь найти могилу деда, Николая Сычёва. Он ушёл добровольцем на фронт из Орловской области. Героически погиб в 1945 году под Берлином. В танк, которым он командовал, попал вражеский снаряд. Боевая машина сгорела.
На призыв выборжанки откликнулись члены союза поисковых отрядов России. Они установили, что Николай Сычёв похоронен на территории Польши, и готовы предоставить Анне Кучиной дополнительные сведения. Контакты поисковиков есть в нашей редакции. Звоните по телефону (81378) 2-63-47.
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