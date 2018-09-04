Как не заблудиться в лесу: советы спасателей

04.09.2018 11:41

Только за минувшее воскресенье в лесу под Выборгом заблудились четыре грибника. К счастью, все были найдены. Всего же за август пришлось разыскивать восьмерых заблудившихся в лесу граждан. С ними находились четыре ребёнка. Для любителей тихой охоты спасатели разработали памятку под названием "Как не заблудиться в лесу":

1. Отправляясь в лес, всегда сообщайте своим близким, друзьям или соседям, куда конкретно вы идете и когда планируете вернуться.

2. Изучите заранее место на карте.

3. Не заходите вглубь незнакомой местности. Если все-таки решили идти, оставляйте на пути движения ориентиры, по которым можно будет вернуться к знакомому месту.

4. Не отпускайте в лес без сопровождения ваших родных и близких, к числу которых относятся пожилые люди и люди, имеющие различные заболевания, обуславливающие какие-либо трудности при нахождении в лесу, особенно если человек заблудился. Помните, даже если такие люди отправляются в лес не одни, а с опытными попутчиками, то у них должен быть запас необходимых лекарств. И конечно, не отпускайте без сопровождения детей.

Что нужно иметь с собой

Возьмите с собой рюкзак или сумку, в которых должны находиться: заряженный сотовый телефон, устройство для ориентирования на местности (навигатор) или карту, компас (необходимы также навыки обращения с этими устройствами), нож, фонарик, спички или зажигалка в непромокаемой упаковке. Помните, одежда должна быть яркой! Это позволит спасателям разглядеть вас, например, с воздуха.

Если вы потерялись в лесу

Надо сразу же остановиться, успокоиться и не продолжать дальнейшее движение, пока не будут соблюдены основные требования безопасности.

1. Оставайтесь на месте в течение часа. Это позволит группе, потерявшей своего коллегу, вернуться по пути следования и найти его.

2. Внимательно прислушайтесь. При возможных шумах типа гудков автомобилей, локомотивов, других сигналов искусственного происхождения лучше всего идти на их звук, стараясь сохранять прямую линию своего движения, чего можно достичь зарубками, оставляемыми на деревьях. При этом направление своего движения необходимо контролировать не менее чем через три предмета, часто проверяя себя, оглядываясь назад и сверяя правильность движения по затесам на деревьях, сломанным веткам и т. д.

3. В лесу самое главное - не терять самообладания и помнить следующее:

- не двигаться в темное время суток, ночь необходима для восстановления сил;

- не выходить на болотистые участки леса, особенно покрытые ряской;

- не есть незнакомые ягоды.

Как добыть питьевую воду

Имейте в виду, что если наполнить пластиковую бутылку водой и поместить ее в костер, то в ней можно вскипятить воду, бутылка не расплавится до тех пор, пока в ней вода. Таким образом, без питьевой воды не останетесь, если у вас есть спички, пластиковая бутылка и относительно чистый водоем (река, ручей, болото, пруд) поблизости.

4. Если самостоятельно выбраться не удается, позвоните спасателям по телефону 101 (с сотового телефона).

Объясните ситуацию, вам помогут выйти на сигнальные ракеты, ориентируясь по карте, и необходимыми советами.

Полезные советы по ориентиру

1. Помогает определиться и запах. Если унюхали дым, нужно идти против ветра.

2. Если звуковых ориентиров нет, то лучше всего «выходить на воду» (ручей обязательно выведет к реке, река - к людям. Идти нужно вниз по течению). Также можно идти вдоль линии электропередач.

3. Можно взобраться на дерево и посмотреть, не торчат ли где трубы домов, заводов, колокольни или башни. Однако здесь следует быть особенно осторожными, так как, если вы получите травму, ваше положение может значительным образом осложниться.

4. Обращайте внимание и на лесные тропинки, протоптанные человеком.

Ориентир по расположению растений

- деревья, пни и упавшие стволы больше гниют с северной стороны;

- выпавшая утром роса дольше сохраняется с севера;

- мох на пнях располагается с северной стороны; кора березы и сосны на северной стороне темнее;

- у березы гладкая, белая, чистая кора с южной стороны;

- на свежих пнях годичные кольца тоньше с севера. Смола на стволах сосен, елей, кедров обильнее выступает с южной стороны.

Если требуется ночевка

В первую очередь необходимо определить сухое место. Расположиться лучше всего поблизости от ручья или речушки, на открытом месте.