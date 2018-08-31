► Как уберечься от кори - комментарий специалиста
Корь – крайне опасная инфекционная болезнь - вновь проникла в Ленинградскую область. Инфекционисты приводят тревожные данные: только с начала этого года число зараженных корью россиян выросло почти в 20 раз, а среди детей этот показатель увеличился в 27 с половиной раз. Зарегистрирован случай заболевания и в Выборге. Наша съемочная группа обратилась к медикам и сотрудникам Роспотребнадзора за комментариями...
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