31.08.2018 10:58

Корь – крайне опасная инфекционная болезнь - вновь проникла в Ленинградскую область. Инфекционисты приводят тревожные данные: только с начала этого года число зараженных корью россиян выросло почти в 20 раз, а среди детей этот показатель увеличился в 27 с половиной раз. Зарегистрирован случай заболевания и в Выборге. Наша съемочная группа обратилась к медикам и сотрудникам Роспотребнадзора за комментариями...