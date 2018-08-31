► Накануне 1 сентября мы спросили у выборжцев, что значит для них этот день

31.08.2018 10:49

Уже совсем близко День знаний, когда школы распахнут двери для отдохнувших за лето ребят. Впереди - интересная, полная новых открытий школьная жизнь, встречи с друзьями и любимыми педагогами. Этот праздник с удовольствием отмечают и родители. В канун начала школьных занятий самое время вспомнить о своем первом учебном дне и первом учителе...