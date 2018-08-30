1 сентября в Выборге пройдет традиционная Ярмарка досуга
30.08.2018 17:53
Юных выборжцев и их родителей в День знаний приглашают на Ярмарку досуга. 1 сентября на стадионе у школы №10 по традиции будет представлена деятельность учреждений дополнительного образования, спортивных секций и объединений, действующих в Выборге и в Выборгском районе.
С 12 до 14 часов все желающие смогут познакомиться с многочисленными направлениями в организации детского досуга.
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- В Выборгском районе звучали оружейные выстрелы и взрывы
- Автопробег «Дорогами Победы» пройдет по Выборгу 3 мая
- Сломанный хулиганами лифт жильцам придется ремонтировать за свои деньги
- О проблемах в сфере ЖКХ жители Ленобласти могут сообщить по телефону горячей линии
- Медики призывают выборжцев не пренебрегать диспансеризацией