СЗППК приглашает в путешествие в Выборг 1 и 2 сентября
30.08.2018 15:39
Северо-Западная пригородная пассажирская компания совместно с Гильдией экскурсоводов Выборга вновь приглашает в увлекательное путешествие в Выборг в «Туристическом вагоне» электропоезда «Ласточка».
Ближайшие поездки пройдут в эти выходные 1 и 2 сентября 2018 года.
Пассажиры, которые выберут в эти дни для своего путешествия электропоезд «Ласточка» отправлением с Финляндского вокзала в 10:45, смогут принять участие в экскурсии и по пути узнать много интересных фактов из истории мест, через которые проходит маршрут поезда.