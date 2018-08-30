Адреса установки фоторадаров в Выборге и районе

30.08.2018 12:43

На территории г. Выборга и Выборгского района с 29 августа по 4 сентября года передвижные фоторадарные комплексы «Крис» П будут установлены по следующим адресам:

• а/д Комсомольское – Приозерск 13 км в сторону п. Перевозное

• а/д Подъезд к Выборгу 1 км 300 м в сторону г. Выборга

• а/д Выборг – Смирново, 4 км в сторону г. Выборга

• 110 км а/д Зеленогорск-Приморск-Выборг на п. Соколинское

• г. Выборг, ул. Данилова,19, от Московского проспекта в сторону Приморского шоссе

• г. Выборг, ул. Куйбышева, 21, от ул. Ильинской в сторону Ленинградского шоссе

• г. Выборг, ул. Шестакова, 28, от ул. Пулеметной в сторону ул. Симоняка

• г. Выборг, пр. Победы, 13 по ул. Сухова, от ул. 2-я Южной в сторону ул. Приморской

• а/д Рощино-Цвелодубово 16 км в сторону п. Цвелодубово

• а/д Молодежное- В. Черкасово, 41 км в сторону п. Каменка

• а/д Ушково - Гравийное, 7 км в сторону пос. Рощино

• а/д Огоньки – Стрельцово - Толоконниково, 10 км в сторону пос. Симагино

Источник: отдел ГИБДД по Выборгскому району Ленобласти