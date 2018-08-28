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С 1 сентября возобновляются льготы для проезда школьников и студентов в электричках

28.08.2018 17:35

Electrichki largeСеверо-Западная пригородная пассажирская компания информирует пассажиров о том, что по итогам достигнутых договоренностей с субъектами РФ на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Мурманской областей и Республики Карелия с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2018 года включительно предоставлено право льготного проезда в поездах пригородного сообщения обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет по очной форме обучения и студентам (курсантам) профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

Оформление разовых проездных документов в направлении «туда» и «туда и обратно» производится со скидкой 50% от установленного тарифа с даты начала действия льготы.

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