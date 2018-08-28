Сколько хранятся документы в МФЦ: разъясняет специалист

28.08.2018 16:04

Подали документы на оформление недвижимости или замену паспорта, но не успеваете получить результат услуги? Каковы сроки хранения документов в МФЦ? И куда обращаться, если всё-таки не успели? Давайте разбираться!

МФЦ – государственная организация, бесплатно предоставляющая множество услуг различных ведомств по принципу «одного окна». Практически в любой жизненной ситуации гражданин может обратиться в центр «Мои документы» и бесплатно оформить бумаги, уплатив лишь государственную пошлину, предусмотренную законодательством за предоставление услуги. Услуги МФЦ предоставляет в рамках соглашения, заключенного с органом власти, поэтому условия их предоставления отличаются.

Часто бывает, что по различным причинам заявитель не может получить готовый документ: поездка в отпуск, длительная болезнь, проживание в другом регионе и другие. В течение какого времени можно получить документы в МФЦ?

Приводим сроки хранения результатов по самым популярным услугам:

- услуги, связанные с оформлением недвижимости и услуги комитета соцзащиты населения - 1 месяц;

- справка о наличии/отсутствии судимости, СНИЛС, водительское удостоверение - 2 месяца;

- сертификат на маткапитал, внутренний или заграничный паспорт - 3 месяца.

После указанного срока МФЦ передает невостребованные документы обратно в ведомство. Для того чтобы получить документ, гражданин должен обратиться в орган власти или же написать заявление в МФЦ на выдачу документа из архива.

Информацию о сроках хранения документов по другим услугам можно узнать по многоканальному телефону справочной службы МФЦ Ленинградской области 8-800-500-00-47 или на официальном сайте mfc47.ru.

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