В России пройдут крупнейшие военные учения

28.08.2018 13:24

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о крупнейших с "брежневских" времён военных учениях, в них примут участие около 300 тысяч военнослужащих и порядка 36 тысяч единиц наземной техники. Об этом сообщила Лента.ру.

По его словам, манёвры под названием «Восток-2018» пройдут с 11 по 15 сентября почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. В них примут участие Тихоокеанский и Северный флоты, будут полностью задействованы ВДВ.

Помимо российских военнослужащих, в одном из этапов учений примут участие подразделения Китая и Монголии.