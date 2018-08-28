В среду в Калининском микрорайоне не будет света

28.08.2018 09:46

В среду, 29 августа, в Выборге - на территории Калининского микрорайона - АО «ЛОЭСК» будет проводить плановые работы на электросетевых объектах. В связи с этим с 9 до 15 часов отключат электроэнергию по следующим адресам:

- ул. 1-я Речная д.1А, д.2А, д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12А, д.13, д.14, д.16, д.17, д.18;

- Хельсинкское шоссе, д.4, д.6;

- ул.Клубная д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9 ;

- пер. Камышовый д.2А, д.12.