В среду в Калининском микрорайоне не будет света
В среду, 29 августа, в Выборге - на территории Калининского микрорайона - АО «ЛОЭСК» будет проводить плановые работы на электросетевых объектах. В связи с этим с 9 до 15 часов отключат электроэнергию по следующим адресам:
- ул. 1-я Речная д.1А, д.2А, д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12А, д.13, д.14, д.16, д.17, д.18;
- Хельсинкское шоссе, д.4, д.6;
- ул.Клубная д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9 ;
- пер. Камышовый д.2А, д.12.
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