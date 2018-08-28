Алексею Тумакову исполнилось 35 лет. С днем рождения!

28.08.2018 08:47

Сегодня, 28 августа, свое 35-летие празднует заслуженный мастер спорта России, двукратный паралимпийский чемпион по футболу 7х7 и трехкратный чемпион мира, почетный гражданин Выборгского района Алексей Тумаков.

Для многих спортсменов и коллег Алексей является образцом для подражания не только на спортивной арене, но и в жизни. Своим ответственным отношением к спорту, волей к победе и искренним вовлечением в любимое дело Алексей доказывает, что никакие препятствия не могут помешать исполнить задуманное. Трудолюбие, упорство и самоотверженность – все эти качества идеально характеризуют Алексея.

Общественное объединение «Фаворит Выборг», «Фаворит Плюс», федерация футбола Выборгского района и вся спортивная общественность искренне поздравляют Алексея Тумакова с днем рождения и желают самых позитивных и теплых моментов, крепкого здоровья родным и близким!

Медиа Группа "Наш Город" присоединяется к поздравлениям и желает Алексею новых побед!