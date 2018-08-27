28 августа в центре Выборга будет отключена электроэнергия

27.08.2018 12:15

28 августа с 09:00 до 16:00 в связи с проведением АО «ЛОЭСК» плановых работ на электросетевых объектах будут произведены отключения по следующим адресам:

- ул. Мира д.19, д.21, д.23, д.24а;

- ул. Репина д.7, д.9;

- ул.Военная д.2;

- ул.Некрасова д.11, д.19.



Источник: УК по ЖКХ