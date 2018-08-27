28 августа в центре Выборга будет отключена электроэнергия
28 августа с 09:00 до 16:00 в связи с проведением АО «ЛОЭСК» плановых работ на электросетевых объектах будут произведены отключения по следующим адресам:
- ул. Мира д.19, д.21, д.23, д.24а;
- ул. Репина д.7, д.9;
- ул.Военная д.2;
- ул.Некрасова д.11, д.19.
Источник: УК по ЖКХ
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