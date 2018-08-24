Ограничение движения транспорта в связи с проведением VyborgTRI
В воскресенье в связи с проведением соревнований VyborgTRI на улицах Выборга будет ограничено движение транспорта.
С 16:00 субботы до 23:00 воскресенья для движения закроют Крепостной мост.
26 августа с 9:00 до 14:00 - организация дорожного движения по маршруту: Транзитная зона (Крепостной мост) – ул. Южный вал – Выборгская ул. – ул. Данилова – Приморское шоссе – Круговая ул. – Таможенный проезд – Ленинградское шоссе.
С 09:00 до 14:00 - перекрытие движения по загородному участку дороги от старого поста ДПС до дороги на пос. Гаврилово.
С 09:00 до 14:00 - перекрытие первого съезда с трассы "Скандинавия" на Выборг.
С 11:30 до 23:00 будет перекрыта ул. Пионерская.
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