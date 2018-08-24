Ограничение движения транспорта в связи с проведением VyborgTRI

24.08.2018 10:24

В воскресенье в связи с проведением соревнований VyborgTRI на улицах Выборга будет ограничено движение транспорта.

С 16:00 субботы до 23:00 воскресенья для движения закроют Крепостной мост.

26 августа с 9:00 до 14:00 - организация дорожного движения по маршруту: Транзитная зона (Крепостной мост) – ул. Южный вал – Выборгская ул. – ул. Данилова – Приморское шоссе – Круговая ул. – Таможенный проезд – Ленинградское шоссе.

С 09:00 до 14:00 - перекрытие движения по загородному участку дороги от старого поста ДПС до дороги на пос. Гаврилово.

С 09:00 до 14:00 - перекрытие первого съезда с трассы "Скандинавия" на Выборг.

С 11:30 до 23:00 будет перекрыта ул. Пионерская.