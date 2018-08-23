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Пункты пропуска в конце августа будут перегружены

23.08.2018 12:44

Flag FPSВ пунктах пропуска через госграницу РФ в конце лета могут возникать очереди - предупреждает Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В период с 24 по 26 и с 29 по 31 августа 2018 года ожидается массовое возвращение граждан с мест проведения заграничного отдыха.

Как сообщает пресс-служба ведомства, пограничники будут прикладывать все усилия для комфортного и быстрого пересечения Государственной границы РФ. В этих целях планируется:- использовать все полосы для движения и задействовать все имеющиеся кабины паспортного контроля для проверки документов на легковых направлениях автомобильных пунктов пропуска;
- привлечь максимальное количество сотрудников подразделений пограничного контроля;
- при необходимости организовать реверсивное движение транспортных средств.

Во избежание непредвиденных ситуаций при пересечении границы внимательно проверяйте документы, необходимые для предъявления на паспортном контроле, особенно при следовании через границу несовершеннолетних детей, как самостоятельно, так и в сопровождении взрослых.
Пиковые нагрузки на въезде в Российскую Федерацию ожидаются:
25 августа с 18:00 до 22:00;
26 августа с 14:00 до 00:00;
29-31 августа с 12:00 до 23:00.

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