Порядок получения ежемесячного пособия на первого ребенка

23.08.2018 12:08

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Право на ежемесячную выплату предоставляется следующим гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории РФ:

1) женщине, родившей первого ребенка начиная с 1 января 2018 года, либо усыновившей первого ребенка, рожденного начиная с 1 января 2018 года, который является гражданином Российской Федерации.

2) отцу (усыновителю), либо опекуну ребенка в случае смерти женщины, объявления ее умершей, лишения ее родительских прав, а также в случае отмены усыновления.

Размер ежемесячных выплат

Размер ежемесячных выплат равен величине прожиточного минимума для ребенка, установленного в субъекте Российской Федерации, за второй квартал года, предшествующего году обращения за ее назначением. В 2018 году в Ленинградской области размер ежемесячных выплат составляет 9259 рублей.

Условия предоставления ежемесячных выплат

Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации, за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

В Ленинградской области в 2018 году ежемесячная выплата предоставляется семьям, в которых размер среднедушевого дохода за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении указанной выплаты, не превышает 15070 рублей.

При исчислении среднедушевого дохода семьи учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родители (усыновители), опекуны ребенка, супруги родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети) за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.

Документы для назначения ежемесячных выплат

Для получения ежемесячной выплаты необходимо обратиться с заявлением и представить следующие документы:

1. документы, удостоверяющие личность, подтверждающие место жительства;

2. документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя, - в случае подачи заявления через представителя;

3. свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей);

4. выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки;

5. документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка;

6. документ, подтверждающий расторжение брака (при наличии);

7. сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления:

- справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ, подтверждающий доход каждого члена семьи;

- сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи заявителя) в соот-ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации в качестве мер социальной поддержки;

- сведения о получении пенсии, компенсационных выплат дополнительного ежемесячного обеспечения пенсионера;

- справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и иных денежных выплат студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, слушателям подготовительных отделений;

- справка (сведения) о выплате пособия по безработице, материальной помощи и иных выплат безработным гражданам, а также стипендии и материальной помощи, выплачиваемой гражданам в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;

- сведения о получении пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, а также единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации;

- сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

8. справку из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную службу;

9. документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя:

- договор банковского вклада (счета);

- справка кредитной организации о реквизитах счета или другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета;

10. документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей, лишение ее родительских прав, отмену усыновления - для отца (усыновителя) либо опекуна ребенка.

Документы, необходимые для назначения выплаты могут быть представлены в подлинниках либо в копиях, заверенных в установленном порядке.

Сроки предоставления ежемесячных выплат

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка можно подать в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка.

Документы можно подать повторно, если было отказано ранее в назначении вышеуказанной выплаты по причине превышения среднедушевого дохода семьи.

Если обращение за выплатой последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, то выплата будет осуществляться со дня рождения ребенка, в остальных случаях ежемесячная выплата будет осуществляться со дня обращения за ее назначением.

Выплата назначаться на один год, по истечении которого необходимо подать новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет, представив документы (сведения), необходимые для ее назначения.

Прием заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка и документов осуществляется через филиалы МФЦ либо в ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» (филиал в Выборгском районе).