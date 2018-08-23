25 августа Красносельское отметит День посёлка

23.08.2018 10:10

В субботу, 25 августа, отметит день рождения поселок Красносельское. С полудня начнут работать всевозможные развлечения для детей. А в 14 часов на площадке у Дома культуры пройдет торжественное открытие праздника. В программе – вручение наград, конкурс плова, турнир по мини-футболу. Концертную программу представят местные коллективы и артисты из Санкт-Петербурга. Завершит праздничный концерт выступление поп-звезды 90-х Светланы Разиной - экс-солистки группы «Мираж».