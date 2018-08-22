Конкурс "Ветеранское подворье" пройдет в пятницу в Выборге
В муниципальных образованиях Выборгского района прошли отборочные туры смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2018».
В Первомайском сельском поселении в I этапе «Ветеранского подворья» приняли участие порядка 40 человек из поселков Ольшаники, Первомайское, Ленинское и Ильичево. На выставке были представлены результаты труда овощеводов, животноводов, цветоводов. По итогам отборочного тура жюри определило победителей в номинациях:
«Животноводство» - Лидия Николаевна Рассадина (Первомайское),
«Овощеводство» - Зоя Геннадьевна Алексеева (Ленинское),
«Цветоводство» - Валентина Михайловна Клавен (Ильичево),
«Лучший участок» - Тамара Васильевна Скарикова (Ленинское),
«Поделки из плодов» - Татьяна Дмитриевна Логинова (Ленинское).
Теперь конкурсанты, занявшие первые места в отборочных турах, примут участие во II туре районного смотра-конкурса «Ветеранское подворье», который состоится 24 августа во Дворце культуры. В Выборг они привезут цветы, овощи, фрукты, картины, вязаные изделия, поделки из дерева и многое другое. Победители районного смотра-конкурса станут участниками областного этапа «Ветеранского подворья».