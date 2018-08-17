СЗППК приглашает в путешествие в Выборг 18 и 19 августа

17.08.2018 12:24

Северо-Западная пригородная пассажирская компания совместно с Гильдией экскурсоводов Выборга вновь приглашает в увлекательное путешествие в Выборг в «Туристическом вагоне» электропоезда «Ласточка».

Ближайшие поездки пройдут в эти выходные 18 и 19 августа 2018 года.

Пассажиры, которые в эти дни выберут для своего путешествия электропоезд «Ласточка» отправлением с Финляндского вокзала в 10:45, смогут принять участие в экскурсии и узнать в пути следования много интересных фактов из истории мест, через которые проходит маршрут поезда.