СЗППК приглашает в путешествие в Выборг 18 и 19 августа
Северо-Западная пригородная пассажирская компания совместно с Гильдией экскурсоводов Выборга вновь приглашает в увлекательное путешествие в Выборг в «Туристическом вагоне» электропоезда «Ласточка».
Ближайшие поездки пройдут в эти выходные 18 и 19 августа 2018 года.
Пассажиры, которые в эти дни выберут для своего путешествия электропоезд «Ласточка» отправлением с Финляндского вокзала в 10:45, смогут принять участие в экскурсии и узнать в пути следования много интересных фактов из истории мест, через которые проходит маршрут поезда.
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