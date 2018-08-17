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18 августа в центре Выборга пройдет показ вооружения, военной и спецтехники

17.08.2018 11:27

Tank DimitrovaКак сообщили нам в пресс-службе администрации Выборгского района, еще одно интересное мероприятие ожидает выборжцев и гостей города на празднике, посвященном Дню Выборгского района и 725-летию Выборга.
В субботу, 18 августа, с 10:00 до 18:00 в центре города состоится показ вооружения, военной и специальной техники. Техника будет выставлена на ул. Димитрова. В связи с этим на участке от пр. Ленина до ул. Северной будет перекрыто автомобильное движение.

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