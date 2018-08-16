8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

День рождения Выборг отметит 18 августа

16.08.2018 15:46

Gerb VyborgВ Выборге запланированы масштабные мероприятия по случаю его 725-летия.

На Красной площади с 10 утра до 9 вечера будет работать Городок аттракционов. В центральном парке развернется Город мастеров. Там же концертную программу представят творческие коллективы Выборгского района. У библиотеки Аалто с 13 до 18 часов будет работать интерактивная площадка «Территория молодежи».

На Рыночной площади торжественная церемония начнется в 16 часов. Ее продолжит концерт, в котором примут участие известные петербургские коллективы «Окестра Бит», «Иллюзия», «Ска Питер Бэнд», «Глоу энд Глоу Окестра». В 21 час свои хиты представит группа «Градусы». Завершит праздник фейерверк над акваторией Большого ковша в 22 часа.

Организаторы обращают внимание автомобилистов: во время проведения праздничных мероприятий будет ограничено движение автотранспорта:

Красная площадь
с 20:00 17 августа до 21:00 18 августа:
- ул. Ушакова (от ул. Северной до пр. Ленина);
- пр. Ленина (от ул. Димитрова до Московского пр.);
- пр. Суворова (от ул. Мира до ул. Кеппа).

Рыночная площадь с 21:00 17 августа до 22:30 18 августа:
- ул. Пионерская (от наб. 40-летия ВЛКСМ до ул. Прогонной);
- ул. Красноармейская (от ул. Прогонной до входа в здание рынка);
- пересечение ул. Николаева и пр. Ленина;
- пересечение Рыбного пер. и пр. Ленина.

С 8:00 до 22:30 18 августа:
- ул. Прогонная (от ул. Пионерской до клуба «Балтика»);
- пересечение ул. Пионерской и ул. Крепостной;
- пересечение ул. Крепостной и Банковского проезда;
- пересечение ул. Крепостной и ул. Красноармейской.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Августа 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Голосование

Что, по-вашему, нужно для успешного начала бизнеса?

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»