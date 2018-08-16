День рождения Выборг отметит 18 августа

16.08.2018 15:46

В Выборге запланированы масштабные мероприятия по случаю его 725-летия.

На Красной площади с 10 утра до 9 вечера будет работать Городок аттракционов. В центральном парке развернется Город мастеров. Там же концертную программу представят творческие коллективы Выборгского района. У библиотеки Аалто с 13 до 18 часов будет работать интерактивная площадка «Территория молодежи».

На Рыночной площади торжественная церемония начнется в 16 часов. Ее продолжит концерт, в котором примут участие известные петербургские коллективы «Окестра Бит», «Иллюзия», «Ска Питер Бэнд», «Глоу энд Глоу Окестра». В 21 час свои хиты представит группа «Градусы». Завершит праздник фейерверк над акваторией Большого ковша в 22 часа.

Организаторы обращают внимание автомобилистов: во время проведения праздничных мероприятий будет ограничено движение автотранспорта:

Красная площадь

с 20:00 17 августа до 21:00 18 августа:

- ул. Ушакова (от ул. Северной до пр. Ленина);

- пр. Ленина (от ул. Димитрова до Московского пр.);

- пр. Суворова (от ул. Мира до ул. Кеппа).

Рыночная площадь с 21:00 17 августа до 22:30 18 августа:

- ул. Пионерская (от наб. 40-летия ВЛКСМ до ул. Прогонной);

- ул. Красноармейская (от ул. Прогонной до входа в здание рынка);

- пересечение ул. Николаева и пр. Ленина;

- пересечение Рыбного пер. и пр. Ленина.

С 8:00 до 22:30 18 августа:

- ул. Прогонная (от ул. Пионерской до клуба «Балтика»);

- пересечение ул. Пионерской и ул. Крепостной;

- пересечение ул. Крепостной и Банковского проезда;

- пересечение ул. Крепостной и ул. Красноармейской.