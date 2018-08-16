16.08.2018 10:05

Учитывая стабильно высокий спрос на перевозки скоростными поездами "Ласточка" между Санкт-Петербургом и Псковом и по многочисленным просьбам пассажиров, ОАО "РЖД" назначает дополнительную вечернюю пару поездов. Они начнут курсировать с 24 августа 5-вагонными составами в комплектации "Премиум". Поезд № 811 будет отправляться из Санкт-Петербурга с Балтийского вокзала в 20:15 и прибывать в Псков в 23:45. Из Пскова поезд "Ласточка" № 812 будет отправляться в 18:05 и прибывать в Санкт-Петербург на Балтийский вокзал в 21:35. В пути предусмотрены четыре остановки: Гатчина-Варшавская, Луга, Плюсса и Струги Красные.

С 17 августа у пассажиров утренних "Ласточек" также появится возможность посадки/высадки на станции Плюсса.