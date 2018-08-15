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Роспотребнадзор открывает "горячую линию"по качеству детских и школьных товаров

15.08.2018 16:31

Rospotrebnadzor800x600В преддверии Дня знаний с 16 августа начнет свою работу традиционная Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по качеству детских товаров и школьных принадлежностей.
В этом году тематическое консультирование населения будет проходить в период с 16 августа по 4 сентября 2018 года.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области проконсультируют потребителей по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, по детскому питанию, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Звонки по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха будут приниматься от жителей Ленинградской области с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по телефонам:
8 (812) 365-47-05 (специалисты отдела защиты прав потребителей),
8 (812) 365-35-91 (специалисты отдела санитарного надзора по гигиене детей и подростков, по гигиене питания),
8 (812) 448-05-46, 8 (812) 48-05-11 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»),
а также территориальным отделом Управления в Выборгском районе Ленинградской области: 8 (81378) 26-213.

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