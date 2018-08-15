В Выборге 17 августа по ряду адресов не будет воды

15.08.2018 12:37

ГУП «Леноблводоканал» сообщает: в связи с планируемым проведением работ по замене аварийного участка транзитной водопроводной линии (водопроводная линия Ду-100(сталь) 17.08.2018 г. с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды потребителям по адресам:

- пр.Победы, д.1, д.2, д.3а, д.5, д.7, д.9;

- ул.Спортивная, д.4, д.6, д.8, д.10, д.14;

- ул.Гагарина, д.8;

- ул.Рубежная, д.13.