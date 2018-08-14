С 21 августа в Выборге изменится расписание движения автобусов
С 21 августа 2018 года изменяется расписание движения автобусов городских и некоторых пригородных маршрутов. Об этом нам сообщили в администрации Выборгского района.
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