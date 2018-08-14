Опасную "зебру" на Леншоссе оборудуют светофором
На Ленинградском шоссе на въезде в Выборг начались дорожные работы. ПО всей видимости, здесь будет "островок безопасности".
Как мы сообщали ранее, в течение этого года пешеходный переход в районе магазина "Строим наш дом" должны оборудовать светофором и "кнопкой для пешеходов".
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