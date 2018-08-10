► Вечером в районе Выборг-Паласа ограничат движение автомобилей

10.08.2018 12:07

Около 130 фильмов увидит публика в рамках кинофестиваля «Окно в Европу». Традиционно зрителям и жюри будут представлены четыре конкурсные программы – игрового, неигрового, анимационного кино и копродукция – совместные работы российских и зарубежных кинематографистов. В конкурсе «Выборгский счет» - когда голосует публика – пять картин: фильмы-лауреаты российских и зарубежных фестивалей. Главное новшество этого года - мобильное приложение «Окно в Европу». Скачав его, публика сможет голосовать за любой фильм. Зрительские оценки учтут члены жюри при определении обладателя «Золотой ладьи».

Напомним, фестиваль стартует уже 10 августа. В связи с его проведением в центре Выборга будет ограничено движение транспорта. С 16 до 20 закроют проезд по Крепостной улице – на участке от Театральной до Титова. С 17 до 20 часов проезд будет ограничен по Крепостной - от Ленинградского проспекта до Банковского проезда. Частично по Театральной, Титова, Пионерской и Прогонной улицам. Будьте внимательны. Выбирайте альтернативные маршруты.