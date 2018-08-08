В день открытия "Окна в Европу" в Выборге ограничат движение автотранспорта
10 августа, в день открытия XXVI фестиваля Российского кино «Окно в Европу» года, будет ограничено движение транспортных средств по улицам Выборга.
С 16:00 до 20:00 по улице Крепостной от Театральной до Титова;
с 17:00 до 20:00 - по улице Крепостной от Ленинградского проспекта до Банковского проезда; по ул. Театральной (от ул. Сторожевой Башни до ул. Крепостной); по ул. Титова (от ул. Сторожевой башни до ул. Крепостной);
Банковскому проезду; улице Пионерской (от набережной 40-летия ВЛКСМ до ул. Крепостной); улице Прогонной (от ул. Красноармейской до ул. Пионерской).
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